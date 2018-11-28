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محافظات

محافظ الدقهلية: أرفض تصرفات بعض الأطباء.. ولا يمكن تحميل المرضى تكلفة مستلزمات العلاج

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تقديره للجهد الكبير الذي يبذله مديرو المستشفيات لخدمة المرضى.

وأعلن محافظ الدقهلية رفضه الكامل لبعض التصرفات التي تصدر عن عدد قليل من الأطباء، خلال اجتماعه الذي عقده اليوم مع 48 من مديري المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة .

وأضاف: بعض الاطباء أو المسئولين بأي مستشفى يقولون انه ليس لدينا أدوية أو مستلزمات طبية، وهذا أمر مرفوض لأن المريض ليس مسئولا عن هذا النقص ولا يمكن تحميله تكلفة شراء الأدوية أو المستلزمات التي يحتاجها.
محافظ الدقهلية: أرفض تصرفات بعض الأطباء.. ولا يمكن تحميل المرضى تكلفة مستلزمات العلاج
محافظ الدقهلية: أرفض تصرفات بعض الأطباء.. ولا يمكن تحميل المرضى تكلفة مستلزمات العلاج
محافظ الدقهلية: أرفض تصرفات بعض الأطباء.. ولا يمكن تحميل المرضى تكلفة مستلزمات العلاج
محافظ الدقهلية: أرفض تصرفات بعض الأطباء.. ولا يمكن تحميل المرضى تكلفة مستلزمات العلاج
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