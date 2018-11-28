طريقة عمل صينية آخر الشهر مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل الطبق القنبلة وصينية آخر الشهر.
وتضمنت مقادير عمل الطبق القنبلة "صينية أخر الشهر" الآتى:-
طماطم
فلفل حامي ورومي مقلي
باذنجان رومي محمر
بطاطس "محمرة –مسلوقة"
وللتتبيلة: "ثوم مفروم – فلفل حامي مفروم- عصير ليمون –خل – كمون- كزبرة ناشفة – شبت مفروم بدون العيدان – ماء".
ولمعرفة طريقة عمل طريقة الطبق القنبلة وصينية آخر الشهر بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.
وتضمنت مقادير عمل الطبق القنبلة "صينية أخر الشهر" الآتى:-
طماطم
فلفل حامي ورومي مقلي
باذنجان رومي محمر
بطاطس "محمرة –مسلوقة"
وللتتبيلة: "ثوم مفروم – فلفل حامي مفروم- عصير ليمون –خل – كمون- كزبرة ناشفة – شبت مفروم بدون العيدان – ماء".
ولمعرفة طريقة عمل طريقة الطبق القنبلة وصينية آخر الشهر بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.