وقفة لمعلمي وطلاب مدرسة جمال صابر تضامنا مع مدرس التنمر بدمياط.. صور

نظم معلمي وتلاميذ مدرسة الشهيد جمال صابر بقرية السنانية بدمياط، اليوم وقفة داخل المدرسة للمطالبة بالإفراج عن المعلم سامى دياب المحبوس بتهمة التنمر بدمياط، مؤكدين رفضهم حبس المعلم ومعاقبته جنائيا والاكتفاء بمعاقبته إداريا "على حد قولهم".



وطالب المشاركون في الوقفة السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بإنصاف المعلم وعدم مجازاته ومعاقبته جنائيا وحبسه مع الخارجين على القانون.



كانت النيابة العامة، أمرت أمس بحبس "سامى دياب"، معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة التنمر السخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية.



من جانبها، أعلنت نقابة المحامين بدمياط برئاسة ياسر أبو هندية تضامنها مع المعلم المحبوس على ذمة قضية التنمر وقررت الدفع بعدد من المحامين للحضور في جلسة باكر أثناء عرض المعلم لنظر الإفراج عنه أو تجديد حبسه.



كما أعلن عدد من الدمايطة عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك تضامنهم مع المدرس ورفضهم معاقبته جنائيا، وطالبوا بالاكتفاء بنقله ومجازاته من قبل النيابة الإدارية فقط.