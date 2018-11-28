في الشتاء..9 فوائد لتناول شاي الزنجبيل والنعناع

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة و التغذية العلاجية، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فوائد شاي الزنجبيل والنعناع الصحية التي يمكنك تناوله في فصل الشتاء لاحتواه علي فوائدعديدة و هي:



1-الوقاية من حالات سوء الهضم، وعلاج الاضطرابات المعوية واضطرابات الأمعاء، وتخليص الجسم من انتفاخات وغازات المعدة، بالإضافة إلى علاج حالات الإمساك.

2-علاج مشكلات القولون المختلفة، وخصوصًا التهابات القولون.

3-علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والسعال الشديد، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وعلاج نزلات البرد.

4-علاج بعض مشكلات الفم؛ مثل: آلام اللثة، والأسنان، وحمايتها من التسوس.

5- تخفيف آلام المفاصل والعظام، والحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل.

6- علاج صداع الرأس، وخصوصًا الصداع النصفي.

7-تخفيف آلام الدورة الشهرية.

8-علاج بعض مشكلات الجلد؛ مثل: التهابات الجلد، ومقاومة علامات التقدم في السن والشيخوخة من خلال مقاومة ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.

9- مقاومة نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومنع انتشارها.



إعداد شاي الزنجبيل والنعناع :

1- شريحه من الزنجبيل الطازج

2- مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.

3-كوب ونصف من الماء.

4 -ملعقة من العسل وتُضاف حسب الرغبة.

5-ملعقه من عصير الليمون.



طريقة التحضير : توضع المكونات فى ماء مغلى و تغطى .ثم تصفى و تشرب دافئه