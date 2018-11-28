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مرأة

في الشتاء..9 فوائد لتناول شاي الزنجبيل والنعناع

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة و التغذية العلاجية، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فوائد شاي الزنجبيل والنعناع الصحية التي يمكنك تناوله في فصل الشتاء لاحتواه علي فوائدعديدة و هي:

1-الوقاية من حالات سوء الهضم، وعلاج الاضطرابات المعوية واضطرابات الأمعاء، وتخليص الجسم من انتفاخات وغازات المعدة، بالإضافة إلى علاج حالات الإمساك.
2-علاج مشكلات القولون المختلفة، وخصوصًا التهابات القولون.
3-علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والسعال الشديد، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وعلاج نزلات البرد.
4-علاج بعض مشكلات الفم؛ مثل: آلام اللثة، والأسنان، وحمايتها من التسوس.
5- تخفيف آلام المفاصل والعظام، والحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل.
6- علاج صداع الرأس، وخصوصًا الصداع النصفي.
7-تخفيف آلام الدورة الشهرية.
8-علاج بعض مشكلات الجلد؛ مثل: التهابات الجلد، ومقاومة علامات التقدم في السن والشيخوخة من خلال مقاومة ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.
9- مقاومة نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومنع انتشارها.

إعداد شاي الزنجبيل والنعناع :
1- شريحه من الزنجبيل الطازج
2- مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.
3-كوب ونصف من الماء.
4 -ملعقة من العسل وتُضاف حسب الرغبة.
5-ملعقه من عصير الليمون.

طريقة التحضير : توضع المكونات فى ماء مغلى و تغطى .ثم تصفى و تشرب دافئه
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