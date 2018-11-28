في الشتاء..9 فوائد لتناول شاي الزنجبيل والنعناع

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة و التغذية العلاجية، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فوائد شاي الزنجبيل والنعناع الصحية التي يمكنك تناوله في فصل الشتاء لاحتواه علي فوائدعديدة و هي:
1-الوقاية من حالات سوء الهضم، وعلاج الاضطرابات المعوية واضطرابات الأمعاء، وتخليص الجسم من انتفاخات وغازات المعدة، بالإضافة إلى علاج حالات الإمساك.
2-علاج مشكلات القولون المختلفة، وخصوصًا التهابات القولون.
3-علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والسعال الشديد، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وعلاج نزلات البرد.
4-علاج بعض مشكلات الفم؛ مثل: آلام اللثة، والأسنان، وحمايتها من التسوس.
5- تخفيف آلام المفاصل والعظام، والحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل.
6- علاج صداع الرأس، وخصوصًا الصداع النصفي.
7-تخفيف آلام الدورة الشهرية.
8-علاج بعض مشكلات الجلد؛ مثل: التهابات الجلد، ومقاومة علامات التقدم في السن والشيخوخة من خلال مقاومة ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.
9- مقاومة نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومنع انتشارها.
إعداد شاي الزنجبيل والنعناع :
1- شريحه من الزنجبيل الطازج
2- مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.
3-كوب ونصف من الماء.
4 -ملعقة من العسل وتُضاف حسب الرغبة.
5-ملعقه من عصير الليمون.
طريقة التحضير : توضع المكونات فى ماء مغلى و تغطى .ثم تصفى و تشرب دافئه
1-الوقاية من حالات سوء الهضم، وعلاج الاضطرابات المعوية واضطرابات الأمعاء، وتخليص الجسم من انتفاخات وغازات المعدة، بالإضافة إلى علاج حالات الإمساك.
2-علاج مشكلات القولون المختلفة، وخصوصًا التهابات القولون.
3-علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والسعال الشديد، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وعلاج نزلات البرد.
4-علاج بعض مشكلات الفم؛ مثل: آلام اللثة، والأسنان، وحمايتها من التسوس.
5- تخفيف آلام المفاصل والعظام، والحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل.
6- علاج صداع الرأس، وخصوصًا الصداع النصفي.
7-تخفيف آلام الدورة الشهرية.
8-علاج بعض مشكلات الجلد؛ مثل: التهابات الجلد، ومقاومة علامات التقدم في السن والشيخوخة من خلال مقاومة ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.
9- مقاومة نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومنع انتشارها.
إعداد شاي الزنجبيل والنعناع :
1- شريحه من الزنجبيل الطازج
2- مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.
3-كوب ونصف من الماء.
4 -ملعقة من العسل وتُضاف حسب الرغبة.
5-ملعقه من عصير الليمون.
طريقة التحضير : توضع المكونات فى ماء مغلى و تغطى .ثم تصفى و تشرب دافئه