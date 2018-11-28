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حوادث

مدير أمن الغربية: لا صحة لاعتداء نجل النائبة نعمت قمر على رجال الشرطة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
أحمد على
نفت مديرية أمن الغربية اليوم الأربعاء، صحة إعتداء نجل النائبة نعمت قمر عضو مجلس النواب ، عن دائرة بندر المحلة على رجال الشرطة من ضباط مباحث المرور والبحث الجنائي، بأحد الأكمنة المرورية بشارع البحر الرئيسي أمام ديوان مجلس مدينة المحلة.

وقال اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إنه تم تحرير محضر إداري يحمل رقم 29\144 أحوال قسم المحلة والخاص بسير سيارة بدون لوحات بالميادين العامة، مؤكدا أن "شريف" نجل النائبة وبرفقته أحد زملائه يدعي "أحمد عاطف " قائد سيارة بدون لوحات لم يتطاولوا على ضباط وأفراد الشرطة.

فى المقابل نفت النائبه نعمت قمر ، لـ"صدي البلد " ما تردد عبر صفحات فيس بوك ومواقع وصحف إخبارية حول اعتداء نجلها الأكبر "شريف" وزميله على رجال الشرطة، مؤكدة أنه غير صحيح جملة وتفصيلا .

وأوضحت النائبة، أنها تتعرض لحملات تشويه وترويج شائعات حول أفراد أسرتها والنيل منهم دون وجه حق من جهة بعض الخصوم السياسية، لافتة إلى أنها تواصلت مع مدير الأمن فى وقت واقعة إيقاف السيارة الخاصة بزميل نجلها، وتحرر محضر إداري بالواقعة وتم مصادرة السيارة واخلاؤها من جهة النيابة العامة بعدما تم تقديم أوراق السيارة واللوحات المعدنية الخاصة بها.
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