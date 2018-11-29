اليوم.. الدورة الثانية لتدريب المحافظين بشأن تقنين واسترداد أراضي الدولة

تنظم وزارة التنمية المحلية صباح اليوم، الخميس، ورشة عمل تعريفية، والندوة الثانية للمحافظين، وذلك لمدة يوم واحد.





ومن المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للورشة، حول "تقنين واسترداد أراضٍ وأملاك الدولة، والأراضي الزراعية طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية".





وسيتم استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضى وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكافة المحافظين وعدد من مسئولى لجنة استرداد الأراضى وممثلى بعض الوزارات المعنية.





من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تهدف إلى الإسراع فى عملية إسترداد الأراضى وإجراءات التقنين والمشاكل والعقبات التى تعترض ذلك، والإستفادة من تجارب المحافظات فى هذا الشأن؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقنين لمن يستحق من المواطنين.





وأضاف الوزير، أنه سيتم أيضًا إستعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتى تعمل الوزارة على متابعتها مع المحافظات خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالى لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه والمقترحات الخاصة بتوقيت إغلاق المحال العامة والمقاهى ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحي، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية وإجراءات تسهيل الاستثمار فى المحافظات بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة "صوتك مسموع" والخاصة بتلقى وحل مشاكل المواطنين فى كافة المحافظات والتى أطلقتها الوزارة فى شهر أكتوبر الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ لسرعة الاستجابة لها والعمل على حلها.





وأشار إلى أن الورشة تأتى أيضًا فى إطار سلسلة الورش والندوات التى نظمتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين للمحافظين ونوابهم؛ لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء الحكومى ليتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بالمحافظات .





وأضاف أن الورشة تهدف أيضًا إلى مراجعة تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء والتى تتابعها الوزارة بصورة يومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وخاصة الملفات العاجلة بالمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية لسرعة تنفيذها فى المواعيد والتوقيات المحددة.