فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغربية 5 أيام للصيانة

قالت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية التابعة لشركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم ، إنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي بدء من اليوم وحتى الاثنين المقبل عن مغذيات جهد 11 ك.ف بمحطة محولات طنطا 3 "سبرباي" لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وأضافت أنه سيتم الفصل عن كل مغذي 15 دقيقة حسب البرنامج، وتهيب شركة الكهرباء قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.



كما أهابت كافة الأهالي والمواطنين بالضرورة اتخاذ كافة احتياطاتهم وتدبير أمور خلال فترة أعمال الصيانة لضمان رفع كفاءة الخدمة.



