ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إشادة بنزاهة الانتخابات البحرينية عبر تويتر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
شيرين عادل

أشادت شخصيات دينية وسياسية رفيعة المستوى في روسيا الاتحادية بنجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين التي جرت الأسبوع الماضي ، وأظهرت إقبالا كبيرا من قبل الناخبين بنسبة 67%.

وكشفت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء البحرين عبر صفحتها بموقع " تويتر " أصداء ردود الأفعال السياسية تجاه الإنتخابات الأخيرة " ، وعبر الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية قائلأ : نجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين يعكس تطور التجربة الديموقراطية في المملكة، ويؤكد الإصرار من قبل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والشعب في مملكة البحرين على المضي قدمًا في النهج الإصلاحى .

كما كشف خالد بن علي آل خليفة ، وزبر العدل والأوقاف البحرينى عبر صفحته "بفضل من الله انتهينا من إجراءات الانتخابات في الخارج والتي جرت بإقبال كثيف على مدار ٢٦ ساعة وشارك فيها عدد كبير من المواطنين في جميع سفاراتنا. اتقدم بجزيل الشكر لوزارة الخارجية وإلى فريق المتابعة لانتخابات الخارج بالبحرين " .


من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية العربية بمجلس الدوما الروسي النائب رسول بوتاشيف إن نجاح الانتخابات في مملكة البحرين يعكس المستوى المتطور الذي بلغته التجربة الديموقراطية في المملكة التي يرعاها ملك البحرين والتى تعد محط إعجاب وتقدير في روسيا الاتحادية مؤكدأ : عزم مجلس الدوما الروسي على تطوير العلاقات مع مجلس النواب البحريني، والذي تمثل في الزيارات المتبادلة بين أعضاء المجلسين في دور الانعقاد الماضي، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.


من جانبه وصف السيناتور الدكتور زياد سبسبي نائب المجلس الفيدرالي الروسي نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة تصويت غير مسبوقة بأنه لبنة أخرى تضاف إلى البناء الديمقراطي الذي دشنه الملك المفدى منذ تقلده مقاليد الحكم وبدعم ومساندة من شعبه الوفي.

وقد أشادت الوسائل الإعلامية الروسية بنجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين وأبرزت عدد من الصحف اليومية النسبة المرتفعة للمترشحين والناخبين وكذلك ارتفاع مشاركة العنصر النسائي فيها وازدياد فرص دخوله إلى المجلس التشريعي بما يعكس درجة وعي وتطور المجتمع البحريني للتجارب الديمقراطية .

loading...

ترشيحاتنا

الصحف السعودية: مصر تؤكد تدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء.. ولي العهد يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.. دعاوى للحفاظ على استقرار سوق النفط بالمملكة.. وبوتين يشيد بمحمد بن سلمان

قناة السويس للحاويات توقع عقد مد خدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

المبعوث الخاص بأفغانستان يسارع للتوصل إلى السلام خشية غدر ترامب

تمثيل جريمة الـ20 دقيقة.. عبد الرحمن يشرح قتل عم رشاد بـ سكينة اللودر في صحراء أكتوبر.. والمتهم في مسرح الجريمة: أهان كرامتي بسبب 600 جنيه

طارق علام يكشف سر أوقف برنامجه كلام من دهب

قلعة صهيون .. موقع القيادة الجديد لإدارة عمليات جيش الاحتلال

سيد عبد الحفيظ: لا يهمني من يتصدر الدوري الآن والعبرة بالخواتيم

ميلنر ملك ضربات الجزاء المتوج في ليفربول ..فيديو

ثقافة الإسكندرية تختتم سلسلة محاضرات ثورة ضد الإدمان

حكم عمل جلسات تنفس صناعى حال الصيام

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

فيديو

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟