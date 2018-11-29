إشادة بنزاهة الانتخابات البحرينية عبر تويتر



أشادت شخصيات دينية وسياسية رفيعة المستوى في روسيا الاتحادية بنجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين التي جرت الأسبوع الماضي ، وأظهرت إقبالا كبيرا من قبل الناخبين بنسبة 67%.



وكشفت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء البحرين عبر صفحتها بموقع " تويتر " أصداء ردود الأفعال السياسية تجاه الإنتخابات الأخيرة " ، وعبر الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية قائلأ : نجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين يعكس تطور التجربة الديموقراطية في المملكة، ويؤكد الإصرار من قبل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والشعب في مملكة البحرين على المضي قدمًا في النهج الإصلاحى .



كما كشف خالد بن علي آل خليفة ، وزبر العدل والأوقاف البحرينى عبر صفحته "بفضل من الله انتهينا من إجراءات الانتخابات في الخارج والتي جرت بإقبال كثيف على مدار ٢٦ ساعة وشارك فيها عدد كبير من المواطنين في جميع سفاراتنا. اتقدم بجزيل الشكر لوزارة الخارجية وإلى فريق المتابعة لانتخابات الخارج بالبحرين " .





من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية العربية بمجلس الدوما الروسي النائب رسول بوتاشيف إن نجاح الانتخابات في مملكة البحرين يعكس المستوى المتطور الذي بلغته التجربة الديموقراطية في المملكة التي يرعاها ملك البحرين والتى تعد محط إعجاب وتقدير في روسيا الاتحادية مؤكدأ : عزم مجلس الدوما الروسي على تطوير العلاقات مع مجلس النواب البحريني، والذي تمثل في الزيارات المتبادلة بين أعضاء المجلسين في دور الانعقاد الماضي، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.





من جانبه وصف السيناتور الدكتور زياد سبسبي نائب المجلس الفيدرالي الروسي نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة تصويت غير مسبوقة بأنه لبنة أخرى تضاف إلى البناء الديمقراطي الذي دشنه الملك المفدى منذ تقلده مقاليد الحكم وبدعم ومساندة من شعبه الوفي.



وقد أشادت الوسائل الإعلامية الروسية بنجاح الانتخابات النيابية في مملكة البحرين وأبرزت عدد من الصحف اليومية النسبة المرتفعة للمترشحين والناخبين وكذلك ارتفاع مشاركة العنصر النسائي فيها وازدياد فرص دخوله إلى المجلس التشريعي بما يعكس درجة وعي وتطور المجتمع البحريني للتجارب الديمقراطية .



