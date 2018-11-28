قمة العشرين محطة للمحادثات الثنائية بين الزعماء.. لقاء مرتقب بين ترامب وبينج.. واشنطن تعلن المضي في تصعيد التعريفات على قائمة الواردات الصينية.. وبكين تعلن استعدادها لحل القضايا

ترامب يلتقي نظيره الصيني على هامش مجموعة العشرين.. وغموض حول نتائج اللقاء

الرئيس الأمريكي يعلن المضي في تصعيد التعريفات على قائمة الواردات الصينية

المتحدث باسم الخارجية الصينية: بكين على استعداد لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا

قبل يومين من انطلاق قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، تزداد المخاوف بشأن تطورات الاقتصاد العالمي ومستقبل التجارة العالمية، القمة في ذاتها ليست هي جوهر الحدث، بل المحادثات الثنائية بين الزعماء المشاركين، وفي مقدمتها اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي سيلتقي نظيره الصيني، في وقت لاحق من هذا الأسبوع على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وذلك بعد أن فشل العملاقان الاقتصاديان في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذي تصاعد بعدما فرض ترامب رسوما كبيرة على البضائع الصينية. لذا، من المتوقع أن يأتي كل منهما بقوائم من المطالب وربما تنازلات لتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وعلى الرغم من ذلك، ذكرت "بوليتيكو" أن النتيجة لم تكن مضمونة على الإطلاق. خاصة، بعد أن صرح ترامب، يوم الاثنين، بأنه من المحتمل أن يمضي قدما في تصعيد التعريفات على قائمة الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، كما اتخذ مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية خطًا متشددًا ضد بكين.وأضافت بوليتيكو أن مطالب الولايات المتحدة تركز على سياسات بكين التى تجبر الشركات الأمريكية على تسليم التكنولوجيا لممارسة الأعمال التجارية فى الصين.وأصدرت إدارة ترامب تقريرا محدثا، الأسبوع الماضي، وجد أن بكين لم تفعل الكثير للتعامل مع الشكاوى الأولية التي أدت إلى فرض تعريفة على البضائع الصينية التي تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار.وكان مدير مجلس الاقتصاد القومي في البيت الأبيض لاري كودلو، صرح يوم الثلاثاء بأن قضايا الملكية الفكرية، وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية، والتعريفات الضخمة والحواجز غير الجمركية، وقضايا الملكية "يجب حلها'.وقال كودلو في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "هناك احتمال كبير بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق وترامب يرحب بذلك. ولكن من ناحية أخرى، إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط التي ذكرتها قبل لحظات أو لم يتم التعامل معها، فإن الرئيس قال، إنه سعيد للغاية بالوقوف على سياساته الخاصة بالتعريفة الجمركية".وأوضحت المجلة الأمريكية أن الصين عرضت مرارًا شراء المزيد من السلع الأمريكية ولكن تم انتقادها لأنها لم تفعل الكثير لإصلاح نظام تتهمه الولايات المتحدة بتعزيز ابتكاراتها الخاصة على حساب الشركات الأمريكية.كما يوجد لدى المسئولين في بكين قائمة تضم 142 طلبًا تريد الولايات المتحدة التعامل معه ولكنهم أشاروا إلى أن جزءًا كبيرًا سيكون من الصعب أو من المستحيل الوفاء به.وأكدت الصين أمس الثلاثاء، أنها على استعداد لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا عبر المفاوضات، وذلك بعدما توعد ترامب بالمضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج للصحفيين إن الصين على استعداد لحل القضايا الاقتصادية والتجارية عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرق التجارية الصينية والأمريكية تعمل معا في ظل التوافق الذي توصل إليه ترامب وشي خلال مكالمة هاتفية مطلع هذا الشهر. وأضاف أن الصين تأمل أن تسير أمريكا "تجاه هذا التوافق" من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.جدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت إشارات يمكن رؤيتها بوضوح في المشهد على صعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تؤيد في مجملها أن الجانبين يقتربان من مرحلة جديدة على صعيد تلك التوترات هي "مرحلة التهدئة".فمن الملحوظ أن اللغة التي تبنتها الإدارة الأمريكية منذ سنوات طويلة أثناء الحديث عن الصين تغيرت إلى حدٍ بعيد، إذ اختفت التحذيرات من سيطرة الصين على العالم بعد تبوؤها مكانة اقتصادية مرتفعة بين الاقتصادات الرئيسية حول العالم وظهر بدلا من ذلك الحديث بلغة تريد عقاب الصين على سرقة حقوق الملكية الفكرية التي تتضمنها مزاعم الإدارة الأمريكية، والمطالبة بإدراج الصين على قائمة الدول التي تتلاعب في سعر الصرف.بصفة عامة، أصبح الخطاب الأمريكي تجاه الصين يقتصر على الاقتصاد والمال منذ تولت إدارة ترامب، وهو ما يجعل نطاق الخلاف بين البلدين أقل اتساعا، ما قد يمكن الجانبين من السيطرة عليه وتسوية ما بينهما من توترات.ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك أن لدى الصين الكثير الذي يمكنها من مواجهة الحرب التي شنتها الإدارة الأمريكية على بكين، وحماية اقتصادها.