أيمن يونس يكشف عن الأسباب الحقيقية لتراجع أداء الأهلي

كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع أداء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.



وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الحالة التي يعيشها الأهلي بالوقت الحالي ما هي إلا انعكاس للحالة الفنية التي يعاني منها الفريق واللاعبون،حيث فقد الأهلي معظم اللاعبين الأساسيين مثل وليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد فتحي.



وأضاف: "اللاعيبة المتواجدة حاليا ليس من ذنبها أنها لا تتناسب مع النادي الأهلي، الأهلي تعاقد معهم على الرغم من إمكانياتهم وقبل بهم، لذلك هم اللاعبون متصدرو الساحة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير منهم يحاول الاجتهاد.



واستطرد:"الأهلي يحتاج إلى استعادة المصابين، وسيكون لهم دور كبير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن مقاعد البدلاء أصبحت لا تثمر ولا تغني من جوع، علاوة على أن الفريق يحتاج أن ينمي الثقة النفسية والفنية عند اللاعبين، لأنه لايوجد لاعب كرة قدم سينجح وهو يشعر أنه تحت الاختبار".