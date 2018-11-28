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تعليم

جامعة الزقازيق تناقش آلية تفعيل دور وحدات الكليات.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
وائل شاهين
ناقشت وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، آلية تفعيل دور وحدات التخطيط الإستراتيجى بالكليات في إعداد خطة الجامعة البحثية 2020/ 2030، وذلك برئاسة الدكتورة مديحة واصف مدير الوحدة وحضور مديرى مراكز ووحدات التطوير والجودة الرئيسية ومديري الوحدات الفرعية بالكليات.

وقالت "واصف"، أن محاور اللقاء تضمنت مناقشة مهام مراكز ووحدات التطوير والجودة الرئيسية والفرعية بالكليات وآلية تفعيل دورها في إعداد الخطة المستقبلية، من خلال حصر ما تم وفقا للخطط الاستراتيجية للكليات من مشروعات الإتاحة (التوسع في انشاء معامل – مدرجات قاعات و مشروع الجودة - اعتماد كليات - معامل -مراكز - وحدات ) ومشروعات البحث العلمى (مشروعات ممولة)، والمستشفيات الجامعية، والعمل علي التنسيق فيما بينهم لتقديم الدعم الفني لفرق التخطيط بكليات ومعاهد الجامعة وكذلك التنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية اعداد وتحديث الخطة البحثية للجامعة.

وأضافت، أنه من خلال المناقشات تم طرح أفكار ورؤى جديدة لإعداد الخطة البحثية بما يواكب إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
جامعة الزقازيق تناقش آلية تفعيل دور وحدات الكليات.. صور
جامعة الزقازيق تناقش آلية تفعيل دور وحدات الكليات.. صور
جامعة الزقازيق تناقش آلية تفعيل دور وحدات الكليات.. صور
جامعة الزقازيق تناقش آلية تفعيل دور وحدات الكليات.. صور
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