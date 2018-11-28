تعرف على رأى سميحة أيوب فى ضرب الزوج لزوجته ..فيديو

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن المرأة يجب أن تكون صاحبة قرار ولكنها بالنهاية يجب أن تتبع الراجل، وذلك من خلال أسلوب وتعامل المرأة مع أزواجهن بدلًا من التعامل بالطريقة الفظة.



وأشارت "أيوب" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم "الأربعاء"، إلى أنه ليس من حق الرجل أن يضرب زوجته أيًا كان سبب ذلك .



وأضافت: "الراجل الصح اللى يسيب مراته تعمل اللى عايزاه ويعاقبها بأساليب أخرى غير الضرب، بينما المرأة يجب ألا تستفز الرجل لكي لا يضربها".