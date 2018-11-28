شاهد .. توقعات ضاحى خلفان لأعداد سكان العالم عام 2050

تنبئ ضاحى خلفان ، رئيس شرطة دبى السابق، بحصيلة إجمالى سكان العالم العربى فى عام 2050 ..





وقال " خلفان " عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر " ، فى عام 2050 سيكون العالم العربي تعداد سكانه قرابة ال 685 مليون نسمة ...



متابعأ : طاقة بشرية لو استثمرت في التنمية ستكون طاقة منتجة لعالمنا بما يسد احتياجاته وأكثر