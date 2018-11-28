ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد .. توقعات ضاحى خلفان لأعداد سكان العالم عام 2050

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
شيرين عادل
تنبئ ضاحى خلفان ، رئيس شرطة دبى السابق، بحصيلة إجمالى سكان العالم العربى فى عام 2050 ..


وقال " خلفان " عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر " ، فى عام 2050 سيكون العالم العربي تعداد سكانه قرابة ال 685 مليون نسمة ...

متابعأ : طاقة بشرية لو استثمرت في التنمية ستكون طاقة منتجة لعالمنا بما يسد احتياجاته وأكثر
loading...

ترشيحاتنا

منتصر الرفاعى لمدرب منتخب مصر: هو لازم جنش يطلع نار من بقه

شاهد.. تفاصيل عرض طفل للبيع على مواقع التواصل

منافس قوى يقترب من مواجهة الاهلى بدورى أبطال إفريقيا

محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الكاف يصدر عقوبة مغلظة ضد المصري البورسعيدي

جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك في الصدارة والأهلي في المؤخرة

الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو

يونس المصري: هذه هي أسباب تراكم المديونيات على مصر للطيران

المتهم بقتل مقاول أكتوبر يعترف ويمثل الجريمة أمام النيابة: بعزق كرامتي وأنا صعيدي

الدوري الألمانى يهدد صفقة الأهلى المنتظرة

نجم الأهلي: الأمل مفقود في آجاي.. والأحمر بحاجة لـ 3 لاعبين سوبر

اقتصادية النواب: العملة الوطنية حققت استقرارا أمام الدولار .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو
الرافعي : نظام التعليم الجديد سيقوم على مهارات التفكير والابتكار .. فيديو
الصحة تدعو لتعديل تشريعات لحماية غير المدخنين.. فيديو
تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟