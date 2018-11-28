سامسونج تكشف لـ صدى البلد أحدث منتجاتها المصنوعة في مصر..فيديو

شاركت علامة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة فى مجالات التكنولوجيا، بفعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، من خلال تقديم أحدث منتجاتها المختلفة لخدمة المجتمع.



وكشفت شركة سامسونج مصر لـ"صدى البلد" عن أحدث منتجاتها التي تشارك بها فى معرض Cairo ICT، والتى جاء بعضها مصنعا بالكامل فى مصر مثل أكبر شاشة تليفزيون البالغ قياسها 82 بوصة.



وقال أحمد على جعفر رئيس قطاع التسويق فى شركة سامسونج إن المعرض مهم للغاية لكل الشركات المهتمة بقطاع الإتصالات، حيث تحرض الشركة على الحضور بالمعرض كل عام، لأنه المعرض الأهم والأكبر فى مجال التكنولوجيا فى شمال إفريقيا".



أشار رئيس تسويق سامونج مصر عن أحدث منتجات الشركة فى الهواتف الذكية، وهما Galaxy Note 9، و Galaxy A7، وبالنسبة لشاشات التلفزيون تقدم الشركة أكبر شاشة قياس 82 بوصة، والمصنعة بالكامل فى مصر، بمصنع شركة سامسونج فى محافظة بني سويف.



قدمت أيضًا سامسونج محتوى والعاب وتطبيقات وألعاب لنضارة الواقع الإفتراضي الخاص بها Gear VR، بعد نجاح تجربتها فى العام الماضي، فكان القرار بتحديث المحتوي لمستخدميها.