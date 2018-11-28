تأجيل محاكمة إرهاب كنتاكي وموبينيل الهرم لـ 18 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، وذلك لجلسة 18 ديسمبر مع استدعاء معاون مباحث قسم الهرم.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.





كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحال 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح، وفوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى.



