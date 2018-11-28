تأجيل محاكمة إرهاب كنتاكي وموبينيل الهرم لـ 18 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، وذلك لجلسة 18 ديسمبر مع استدعاء معاون مباحث قسم الهرم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.
كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحال 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح، وفوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى.
ترجع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما أن أبصروا المجنى عليه حتى اعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.