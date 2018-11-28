يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو

قالت الفنانة يسرا، إن الفنان الراحل عامر منيب، كان مثالًا رائعًا في الأخلاق والطيبة والرقي.



وأضافت "يسرا" خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC" اليوم الأربعاء، أن "منيب" بالرغم من مروره بمراحل صعبة للغاية في مرضه إلا أنه كان دائمًا راضيًا ومبتسمًا.



وأشارت يسرا إلى أن المجتمع لم يعط عامر منيب حقه سواء في حياته أو بعد مماته.

