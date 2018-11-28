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توك شو

يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:33 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
ندى فتح الله
قالت الفنانة يسرا، إن الفنان الراحل عامر منيب، كان مثالًا رائعًا في الأخلاق والطيبة والرقي.

وأضافت "يسرا" خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC" اليوم الأربعاء، أن "منيب" بالرغم من مروره بمراحل صعبة للغاية في مرضه إلا أنه كان دائمًا راضيًا ومبتسمًا.

وأشارت يسرا إلى أن المجتمع لم يعط عامر منيب حقه سواء في حياته أو بعد مماته.
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