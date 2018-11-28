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رياضة

الفيفا يعاقب التحكيم الإفريقي بسبب حكم مباراة الأهلي والترجي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:36 م
مهدى عبيد
مهدى عبيد
عمرو الحلوانى
تلقى التحكيم الإفريقى ضربة موجعة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن المشاركة بكأس العالم للاندية المقرر إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل بالإمارات.

وعلم " صدى البلد " ان مسئولى الفيفا أبلغوا الكاف بأن الطاقم التحكيمى المشارك ببطولة كأس العالم للاندية المقبل بقيادة الإثيوبى تيسيما سيكون احتياطيا وليس حكم ساحة.

جاء ذلك بعد ان تم تغيير الطاقم الإفريقى المشارك فى البطولة بعد أن تم استبعاد الحكم الجزائرى مهدى عبيد من المشاركة بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى وإحالته للتحقيق على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى أمام الترجى فى ذهاب بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وأصبحت هناك حالة واحدة لمشاركة الطاقم الأفريقى فى ادارة المباريات وهو تعرض أى من الحكام الأساسيين للإصابة .
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