اليابان تطرح عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

أعلنت وزارة المالية اليابانية إصدار عملات ذهبية وفضية للاحتفال باستضافة البلاد لكأس العالم للرجبي العام المقبل.



وأوضحت الوزارة أن العملة الذهبية ستحمل شكل كأس العالم للبطولة وشعارها بالإضافة إلى أزهار الكرز، مشيرة إلى أن العملة تزن 15.6 جرام من عيار ذهب 24 قيراطا وستطرح للبيع مقابل 120 ألف ين (الدولار يوازي 114 ين ياباني)، أما العملة الفضية فتظهر لاعب يتغلب على خصمه وأسماء 12 مدينة يابانية تستضيف البطولة الدولية وتزن 1ر31 جرام من الفضة الخالصة مقابل 9.500 ين.



وأشارت الوزارة، وفقا لموقع صحيفة (جابان تايمز)، إلى أنه سيتم طرح 10 آلاف من العملات الذهبية و50 ألف من العملات الفضية.

