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تعليم

طب بيطري القاهرة تنظم زيارات لمأوى رعاية الكلاب الضالة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن أحمد مبارك رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، عن تنظيم الاتحاد لزيارات ميدانية لمأوى رعاية الكلاب الضالة أسبوعيًا ابتداء من شهر يناير 2019.

وأوضح "أحمد" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه من المقرّر تنظيم زيارات أخرى لمستشفى العباسية والمستشفى البيطري للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تأتي ضمن خطة الاتحاد هذا العام وهو مساعدة طلاب الكلية فى تطبيق دراستهم بشكل عملي. 

وذكر "مبارك"، أن الإتحاد يسعى إلى تركيز الدرجات على الجزء العملي بالكلية أكثر من النظري لافتاً إلى توفير الاتحاد لتدريبات صيفية لطلاب الكلية بتوزيعهم على الوحدات البيطرية المختلفة.
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