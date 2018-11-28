زين شحاتة يكتب : الإذاعة المدرسية إعلام شعب و استثمار وطن



فلمـــــاذا ؟ لا نستثمر هذا المنـــبر الإعلامى البسيط فى أدواته الخارق فى آثاره لإعــداد شعب طيب الأعــــراق وذلك بتولـى الدولة مسئولية تنظيم وإعـــداد الموضوعات لإذاعة مدرسية موحدة المضمون والتوقيت لتقدم و لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع و فى جميع مدارس الجمهورية لنستعيد بها قـيـم وثقافات فُقـدت فــــى زحــــام الثورة المعلوماتية الغربية التى تتجاهل خصوصيات وعادات شعبنا الحضارى العظيم ، فلنستثمر هذه الموجة الإذاعية لزراعة أخلاقيات فى الصغر لوقاية المجتمع من تكلفة علاجها الباهظة فى الكبـر، ومن أمثلة الموضوعات التى يمكن أن يستعان بالإذاعة المدرسية الموحدة لنشرها تلك التى تتعلق بالوحدة الوطنية ومعنى التعايش السلمى والمواطنة وأهمية المشاركة السياسية ، موضوعات تتعلق بالثقافة المرورية واحترام حق الأخـــر ومخاطر السرعة العالية وكذلك الخسائر البشرية والمادية ، موضوعات تتعلق بالطاقة و ترشيدها ، موضوعات تتعلق بالثقـافة السياسية ومحـاربة الأفكـار المتطرفة و الأرهاب وثماره الخبيثة ، موضوعات تحذر من المخدرات وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع ، موضوعات تتعلق بمحاربة السلوكيات السلبية والدخيلة على المجتمع مثل التحرش وغيرها من الموضوعات التى تهــم المجتمع وتحصن مستقبله ضد أفكار هدامة تتربص به ، و الأهم موضوعات عن مصر و حضارتها وأسباب عظمتها.



كما يمكن إستثمار هـــذة الموجــة الإذاعية ماديًا بدعـــوة شركات الدعاية والمنتجات الغذائية وغيرها من الشركات التى تروج لمنتجاتها داخل المجتمع لترعى البرامج الإذاعية أسوة بتلك التى ترعــى مباريات كرة القدم والبرامج التليفزيونية التى لا يمكن لجمهورها أن يقــــارن عدديًا وجمهور الإذاعة المدرسية الموحدة ، والتى قد تستمر موضوعاتها او حملاتها المعرفية لأسابيع طبقًا لرؤية اللجنة المنظمة داخل الوزارة لتجذب إليها الرأى العام داخــل المنـازل والمقاهى ووسائل الإعــــلام عــــلاوة على رواد المدارس، ويكــون للشركة الراعية الحـق فى لوحات إعلانية داخل المدارس إضافة إلى وشاح صدر يحمل اســم الشركة الراعية ومنتجاتها يتزين به الطلاب وقت تقديم البرنامج الإذاعــى دون التدخل فى مضمون البرنامج المعد من قبل الدولة ، لأن وجود حرب فكرية منزوعة السلاح حقيقة لا بد أن نجليها لأنفسنا تجلية تزيل عنها كل شك ، وتعصمها من كل لبس وتبرئها من كل ريب لتحيا مصر.



فى ساعات الصباح الأولى تزحف الملايين من أبناء الشعب إلى المدارس ما بين طالب للعلم ومعلم وإدارى وأولياء الأمـــور أن لـــم يكن جسديًا كان وجدانيًا ، تتراص الطلاب فى طابور الصباح أمتثالًا لأول أبجديات النظام التى يمارسها الطفل من الصغـــر بعـدها يشدوا الحضور بنشيد الأنتمــاء بلادى ... بلادى ... كم لنيلك من أيادى ..... ، ثم يصعــد بعض الطلاب إلى منصة أو مكان مرتفع لتقديم الإذاعة المدرسية و التى تُستهل بأيات من كتاب الذكـــر الحكيم بتـلاوة طلابية لصوت يُختار بعناية وغالبًا مـا يكـون لنفس الطالب كــــل يوم وعلى مدار أيام العام لأنه من المواهب النادرة داخـــل المدرسة ، ومن ثم تتوالى برامج وفقرات ومعلومات البرنامج الإذاعى ، و يتميــــــز البرنامج الإذاعـى بنقاء الصـــوت ووضـــوح الصورة بعيدًا عن الأستديوهات وتعقيدات الأجهزة الصوتية وبعيدًا عن أجهزة الأرسال فى الفضاء وأجهزة الأستقبال فى المنازل ، صورة لا تتأثر بشهرة إعـــلامى أو وسامة مذيعة بل تعتمد على أقصر الطرق طولًا وأعمقها تأثيرًا فهى تقصف بموضوعاتها عقــــول جمهورها العريض الذى يتعدى عدديًا جمهور وسائل الإعلام كافة ســواء المقروئة أو المسوعة أو المرئية ، كما تتميز بتوقيتها المثالى فى صدر نهار لم يلوث بمتاعب الحياة و شمسه تسطــع علــــى إستحياء على ذهن جاهـــــز للإمتصاص .