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ديني

حكم تركيب المرأة شعرا لتحسين المظهر أمام الزوج

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من تريد تركيب شعرا لتحسين المظهر فيجوز عندما يكون شعراً صناعياً أما لو كان طبيعياً فهذا غير جائز. 

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تركيب شعر لتحسين المظهر أمام الزوج؟»، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي لعموم الأحاديث الصحيحة المصرحة بحرمة ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم. 

وأشار إلى أنه لا حرج في أن تصل المرأة شعرها بشعر صناعي طاهر، أو بخيوط ونحوها.

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