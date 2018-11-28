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أخبار البلد

مصر تعرض تجربتها في إدارة موقع وادي الحيتان بمؤتمر التنوع البيولوجي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
حنان توفيق
عرضت مصر تجربتها فى إدارة موقع وادى الحيتان كأحد نماذج إدارة مواقع التراث الطبيعى المعلنة فى المنطقة العربية والتى حققت أهداف ايتشى وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وأكد الدكتور محمد سامح مدير المحميات المركزية أن إدارة موقع وادى الحيتان أحد النماذج الناجحة وأداة قوية لتحقيق أهداف ايتشي للحفاظ على المواقع كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمي المعلنة.

واستعرض خلال الجلسة عددا من أهداف ايتشي والتى تم تحقيقها من خلال إدارة موقع وادى الحيتان و منها الهدف الخاص برفع الوعي البيئي وإدماج السكان المحليين في إدارة الموارد الطبيعية، كذلك ساهم موقع وادي الحيتان فى توفير دخل وفرص عمل لأكثر من ١٠٠ عائلة من المجتمعات المحلية حيث يعمل موقع وادى الحيتان على حماية الموارد الطبيعية وتقديم نموذج فريد للتنوع البيولوجي السابق بالمنطقة وتأثير تغير المناخ عليه، كما حقق الموقع الغاية الإستراتيجية الخاصة بتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات.

جدير بالذكر أنه تم إعلان موقع وادى الحيتان على القائمة الخضراء من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
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