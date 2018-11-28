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تعليم

5 يناير بدء امتحانات النصف الأول بكليات جامعة العريش

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
احمد صالح
وافق مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة على تحديد امتحانات الفصل الدراسى الأول اعتبارا من يوم 5 يناير القادم وتنتهي يوم 24 من نفس الشهر علي ان تبدأ امتحانات العملي يومي 27 و28 ديسمبر.

وأعلن الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة.. في مجلس الجامعة المنعقد برئاسته وبحضور ، الدكتور سعيد لافى والدكتور حسن الدمرداش نائبا رئيس الجامعة، الدكتور رجب حفنى مستشار عام رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات من أعضاء المجلس، مدير الادارة الهندسية وعدد من مديرى الإدارات وأمين عام الجامعة.. أن مواعيد الامتحانات موحدة على مستوى جميع كليات الجامعة.. على أن تنتهى يوم 24 يناير القادم، ويتم إجراء الامتحانات العملية في الأسبوع السابق للامتحانات التحريرية.
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