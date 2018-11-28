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تعليم

محافظ جنوب سيناء يدشن مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بالمدارس..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
ايمن محمد
دشن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بالمدارس بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة الزراعيين.

ورافق المحافظ أثناء تدشين المبادرة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية الثانوية، اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب فوزي همام رئيس مجلس مدينة الطور، وعلي حسن مدير إدارة طور سيناء، أحمد غيث وكيل إدارة طور سيناء التعليمية.

وتحاور المحافظ مع طلاب الكشافة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية الثانوية، وطالبهم بالاهتمام بالعمل التطوعي وزراعة الأشجار المثمرة في المدارس والحدائق ليكون تقليدا في المجتمع ويغرس حب العمل والمشاركة والانتماء وروح المسؤولية.

وقدم المحافظ في نهاية الزيارة، الشكر لمديرية التربية والتعليم ونقابة الزراعيين ومجلس المدينة لتنفيذ المبادرة.
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