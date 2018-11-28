الحرف اليدوية: ندعم تطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية لتوفير عمالة مدربة

شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، في جلسات نقاشية لتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وتأتي الجلسات النقاشية في ضوء جهود وزارة التجارة والصناعة لتحديث منظومة التدريب الفني والمهني.



ومن جانبه قال مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي تستلزم من الجميع التكاتف لإيجاد حلول جذرية نحو توفير عمالة مدربة وفنية ومهنية على مستوى عال.



وأشار عمران، إلى أن الغرفة شاركت في الجلسات النقاشية من خلال المدير التنفيذي للغرفة ممدوح الشربيني بهدف وضع حلول عاجلة لأزمة العمالة الفنية، بالإضافة إلى سد العجز من متطلبات السوق من الأيدي العاملة وفتح الآفاق للشباب.



شارك في الجلسات عن وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، حيث تطرقت الجلسات لمناقشة مقترح تطوير مصلحة الكفاية الانتاجية، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمصلحة خلال الفترة القادمة وبما يعكس طموحات ومتطلبات القطاع الخاص، من العمالة المدربة.