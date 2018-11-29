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برلمان

برلماني: مشروع قانون تعديل أحكام الخدمة العامة يساهم في تحفيز الشباب لدفع عجلة التنمية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
النائب محمد ابوحامد
النائب محمد ابوحامد
القسم السياسى
أيَّد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إعداد وزارة التضامن الاجتماعي مشروع قانون خاصًا بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة، مؤكدًا أنه خطوة جيدة لتدعيم وتحفيز الشباب على المشاركة في التنمية، فضلًا عن الاستفادة من طاقات الشباب في سد العجز البشري الموجود داخل الوزارات المختلفة. 

وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون القائم والصادر عام 1973 لا يواكب متطلبات العصر، حيث إنه يعطي المكلف بالخدمة العامة 4 جنيهات فقط، الأمر الذي يجعله غير متناسب مع الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيجعل الشباب يكتسبون الخبرة الجيدة في المجال الذي ينتسبون إليه بعد تخرجهم، وتقديم العائد المادي الذي يتماشى مع الوضع الحالي مقابل هذه الخدمة.

وتابع النائب: "الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين؛ يمتلك القوة والحيوية والتقدّم على سائر الأمم ".

كانت قد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بأن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون للخدمة العامة، وذلك للاستفادة من طاقات الشباب في مجالات التنمية ومؤسسات الرعاية وغيرها من القطاعات، خاصة أن القانون القائم والصادر عام 1973 والذي كان بموجبه يتقاضى المكلف بالخدمة العامة 4 جنيهات شهريًا.

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