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تعرف على أهداف المؤتمر الدولي للجمعية المصرية للخصوبة والعقم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
رنا عصمت
بدأ اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين الذي تعقده الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، تحت عنوان: "الاتجاهات الحديثة في الصحة الإنجابية"، وذلك بمشاركة ما بين 800 إلى 1000 من أطباء وأساتذة النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة.

وتتضمن أهداف المؤتمر:

١- تشجيع التنسيق بين التخصصات المختلفة في مجال الخصوبة
٢- تشجيع التعاون بين الجمعية والجمعيات المحلية والدولية التي تعمل في نفس المجال.
٣- إقامة الدورات التدريبية والندوات العلمية في مجال العقم والخصوبة.
٤- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة كل ٦شهور وذلك لعرض وتوصيل الجديد من المعلومات في هذا المجال بأعضاء الجمعية والهيئات المختلفة المهتمة بهذا المجال.
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