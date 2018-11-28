تعرف على أهداف المؤتمر الدولي للجمعية المصرية للخصوبة والعقم

بدأ اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين الذي تعقده الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، تحت عنوان: "الاتجاهات الحديثة في الصحة الإنجابية"، وذلك بمشاركة ما بين 800 إلى 1000 من أطباء وأساتذة النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة.
وتتضمن أهداف المؤتمر:
١- تشجيع التنسيق بين التخصصات المختلفة في مجال الخصوبة
٢- تشجيع التعاون بين الجمعية والجمعيات المحلية والدولية التي تعمل في نفس المجال.
٣- إقامة الدورات التدريبية والندوات العلمية في مجال العقم والخصوبة.
٤- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة كل ٦شهور وذلك لعرض وتوصيل الجديد من المعلومات في هذا المجال بأعضاء الجمعية والهيئات المختلفة المهتمة بهذا المجال.
وتتضمن أهداف المؤتمر:
١- تشجيع التنسيق بين التخصصات المختلفة في مجال الخصوبة
٢- تشجيع التعاون بين الجمعية والجمعيات المحلية والدولية التي تعمل في نفس المجال.
٣- إقامة الدورات التدريبية والندوات العلمية في مجال العقم والخصوبة.
٤- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة كل ٦شهور وذلك لعرض وتوصيل الجديد من المعلومات في هذا المجال بأعضاء الجمعية والهيئات المختلفة المهتمة بهذا المجال.