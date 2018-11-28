ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ننشر حيثيات الإدارية العليا بإعادة 805 أفدنة للدولة بطريق الإسكندرية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:07 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
شاركت عدد من منظمات المجتمع المدنى بنطاق محميتى وادى الجمال وقارون بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ ، حيث تم عرض منتجاتهم المحلية لتعريف الجمهور بها ولإبراز مجهوداتهم فى صون الطبيعة .

وعرضت جمعية الخزافين بقرية تونس محافظة الفيوم أوانى خزفيه تصنع من الطين الأسوانى، وتستخدم كأوان صديقة للبيئة بهدف الحد من استخدام البلاستيك والألومنيوم الضار بالصحة.

كما شاركت الجمعية فى جلسة نقاشية نظمها المشروع المصرى الإيطالي و محمية قارون لدعم مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالسكان الأصليين بنطاق محمية قارون ، حيث تم إلقاء كلمة عن دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بالمجتمعات البسيطة المحدودة الدخل مما نال إعجاب الحضور من جنسيات مختلفة . 

وعرضت جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بالفيوم منتجات من السجاد والقماش ، ومنتجات مصنوعة من النخيل ( الخوص السياحى – العرجون )، بالإضافة إلى منتجات من الجلد الطبيعى ( مناظر طبيعية - وشنط ) وتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع لتطوير وتسويق الحرف البيئية والتراثية بنطاق منطقة شكشوك بالفيوم بتمويل من مرفق البيئة العالمي برنامج المنح الصغيرة )، حيث يستهدف المشروع تدريب السيدات على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية من أجل حماية هذه المنتجات من الانقراض والزوال وتوفير فرص عمل للسيدات وتحسين الدخل بعد سوء حالة بحيرة قارون .

كما شاركت جمعية تنمية المجتمع قرية أبو غصون بمحمية وادى الجمال بمنتجات من الشنط الجلد والإكسسوارات والصوف المصنعة بالنول اليدوى بأيدى السيدات.

كما شاركت الجمعية أيضًا بالمؤتمر بندوة عن السكان المحليين ودور المرأة فى ريادة الأعمال وتقديم منتجات تعكس التراث المحلى لمنطقتهم.
loading...

ترشيحاتنا

نجم الأهلي: الأمل مفقود في آجاي.. والأحمر بحاجة لـ 3 لاعبين سوبر

تفاصيل 20 دقيقة لتمثيل جريمة قتل مقاول بـ صحراء أكتوبر.. صور

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس اتحاد الكرة والأهلي

الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو

لجنة الفتوى توضح حكم من دخل في الصلاة مع الإمام وركع دون إكمال الفاتحة

جماهير الأهلي تفتح النار علي مجلس الخطيب .. لاعيبة وجهاز فني فاشل.. فيديو

تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط سفاح الفتيات بالسويس

نص رسالة محمد بن سلمان خلال توديع مصر.. فيديو

فيديوجراف: الإخوان يحولون شانزليزيه فرنسا إلى ميدان رابعة

تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر

كشف لغز مقتل طفل بمنشأة القناطر.. حداد فشل في اغتصابه فخنقه بـ قميص نوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب
الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ
رسالة مؤثرة من ابنة الراحل عامر منيب إلى روحه.. فيديو
شاهد.. حكاية 185 يوما قضتها السيدة العذراء والمسيح في صعيد مصر
يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟