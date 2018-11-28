ننشر حيثيات الإدارية العليا بإعادة 805 أفدنة للدولة بطريق الإسكندرية

شاركت عدد من منظمات المجتمع المدنى بنطاق محميتى وادى الجمال وقارون بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ ، حيث تم عرض منتجاتهم المحلية لتعريف الجمهور بها ولإبراز مجهوداتهم فى صون الطبيعة .

وعرضت جمعية الخزافين بقرية تونس محافظة الفيوم أوانى خزفيه تصنع من الطين الأسوانى، وتستخدم كأوان صديقة للبيئة بهدف الحد من استخدام البلاستيك والألومنيوم الضار بالصحة.

كما شاركت الجمعية فى جلسة نقاشية نظمها المشروع المصرى الإيطالي و محمية قارون لدعم مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالسكان الأصليين بنطاق محمية قارون ، حيث تم إلقاء كلمة عن دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بالمجتمعات البسيطة المحدودة الدخل مما نال إعجاب الحضور من جنسيات مختلفة .

وعرضت جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بالفيوم منتجات من السجاد والقماش ، ومنتجات مصنوعة من النخيل ( الخوص السياحى – العرجون )، بالإضافة إلى منتجات من الجلد الطبيعى ( مناظر طبيعية - وشنط ) وتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع لتطوير وتسويق الحرف البيئية والتراثية بنطاق منطقة شكشوك بالفيوم بتمويل من مرفق البيئة العالمي برنامج المنح الصغيرة )، حيث يستهدف المشروع تدريب السيدات على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية من أجل حماية هذه المنتجات من الانقراض والزوال وتوفير فرص عمل للسيدات وتحسين الدخل بعد سوء حالة بحيرة قارون .

كما شاركت جمعية تنمية المجتمع قرية أبو غصون بمحمية وادى الجمال بمنتجات من الشنط الجلد والإكسسوارات والصوف المصنعة بالنول اليدوى بأيدى السيدات.

كما شاركت الجمعية أيضًا بالمؤتمر بندوة عن السكان المحليين ودور المرأة فى ريادة الأعمال وتقديم منتجات تعكس التراث المحلى لمنطقتهم.