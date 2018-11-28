إحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه بعد 12 يوما زواجا بالشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإحالة أوراق ربة منزل قتلت زوجها وسرقته بمساعدة عشيقها وصديقه بعد 12 يوما زواجا، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للمفتى، وحددت جلسة 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.



وتعود أحداث القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 5 يناير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة "حمادة عيد رمضان"، مقتولًا بإحدى المناطق المهجورة بمدينة العاشر من رمضان.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط مباحث قسم ثان وضباط البحث الجنائي بالمديرية، وتبين أن زوجة المجنى عليه "ولاء أ.ع" 19 سنة- ربة منزل ومقيمة بالحي الثانى، و"محمد ع.ع.ع" 24 سنة- مكوجى ومقيم بمحافظة المنيا، بينهما علاقة عاطفية واتفقا على إنهاء حياة الزوج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأن استدرجته الأولى لاحد الأماكن المهجورة واستعانا بصديق الثانى، "كريم م.ع.ع" 19 سنة- كهربائى توك توك، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين عصا وحجارة، وسرقوا مبلغا ماليا منه وهاتفا محمولا.



وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.

