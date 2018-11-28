شاهد.. فضيحة جديدة لـ قطر تجسد مآسي عمال التجهيز لكأس العالم

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا عن حياة عمال كأس العالم في قطر، وكيفية معاملة الحكومة القطرية لهم.



وأوضح التقرير، أن لجوء الحكومة القطرية ممثلة بمقاولي البناء إلى استقدام عمال من جنسيات أخرى غير آسيوية بعد أن ذاع صيتها بسوء معاملة العمال الآسيويين الذي يواجهون الموت يوميا جراء ظروف عمل غير إنسانية.



وأشار التقرير إلي أن مصير العمال الأفارقة في قطر لم يكن أحسن إذ تعرضوا لنفس النوع من الانتهاكات بحسب تقرير حديث لصحيفة ذي جارديان.



وأضاف التقرير أن من أمثلة المعاناة التي يلاقيها العمال في قطر، هي أنه يعيش قرابة 5 آلاف عامل في مخيم واحد مبني من مكب للنفايات -مستودع للقمامة-، وهي منطقة غير صحية.

