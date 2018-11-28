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رياضة

مطيع فخر الدين: الجمعية العمومية للجودو اعتمدت جدول الأعمال بالكامل

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
ريهام بكير
وافق أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجودو التي عقدت عصر اليوم بمقر الاتحاد بمدينة نصر علي جميع بنود جدول الأعمال الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي حضره 42 عضوًا من أصل 65 لهم حق الحضور.

رحَّب المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية العمومية قبل بدء الاجتماع الذي ساده الهدوء ومناقشة جدول الأعمال في جو من الديمقراطية البناءة التي تهدف الي الصالح العام. 

واستعرض مطيع فخر الدين انجازات الاتحاد خلال الفترة التي تولي فيها المجلس الحالي اهمها نشر اللعبة في مدن ومحافظات لم تعرف الجودو من قبل حيث وصل عدد المقيدين بسجلات الاتحاد الي 36 لاعبا ولاعبة في الأعمار المختلفة بعد ان كان عددهم 11 ألفا منذ إنشاء الاتحاد وحتي العام الماضي، ليقيد الاتحاد 25 لاعبا ولاعبا في اقل من عام في إنجاز لم يحدث في اي اتحاد اوليمبي او غير اوليمبي، مشيرا الي ان الاتحاد يسعي إلي إمداد الأندية وكافة الاتحادات الرياضية بالادوات الرياضية للنهوض باللعبة بما يعود علي المنتخبات الوطنية بالفائدة والنفع العام.

كما اعتمدت الجمعية العمومية ، الميزانية الخاصة بالاتحاد وكذلك تقرير الحساب الختامي.

كما شهدت العمومية التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للدورة الانتخابية 2017 / 2020 والذى عقد يوم 12 نوفمبر من العام الماضى ، وما ورد به بالإضافة إلى النظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ومنها تطوير خطة نشاط المنتخبات ناشئين وشباب.
مطيع فخر الدين: الجمعية العمومية للجودو اعتمدت جدول الأعمال بالكامل
مطيع فخر الدين: الجمعية العمومية للجودو اعتمدت جدول الأعمال بالكامل
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