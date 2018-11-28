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حوادث

أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالإساءة إلى تلميذة دمياط 2 ديسمبر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:11 م
الطفلة بسملة
الطفلة بسملة
زينب الزغبى
أحال المستشار جمال حتة، المحامى العام لنيابات دمياط، المدرس المتهم بواقعة التنمر لجلسة عاجلة يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنح مركز دمياط مع استمرار حبسه.

وكانت النيابة العامة بدمياط، قد قررت أمس حبس "سامى. دياب" معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وأنكر المعلم صاحب واقعة التنمر والمتهم بالسخرية وبالاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية.

أكد دياب أمام النيابة العامة أنه قال للطلاب حرفيًا: اعرب جملة بسملة طالبة سمراء، وليس سوداء كما تردّد.

وقال دياب فى أقواله أمام النيابة العامة: "كيف أسخر من لون بشرتها السمراء وأنا أسمر البشرة".

وكان قد استنكرت نقابة المعلمين بدمياط واقعة حبس المعلم وإحالته للمحاكمة بتهمة الاستهزاء من الطالبة وطالبوا بالإفراج عنه.
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