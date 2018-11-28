أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالإساءة إلى تلميذة دمياط 2 ديسمبر

أحال المستشار جمال حتة، المحامى العام لنيابات دمياط، المدرس المتهم بواقعة التنمر لجلسة عاجلة يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنح مركز دمياط مع استمرار حبسه.





وكانت النيابة العامة بدمياط، قد قررت أمس حبس "سامى. دياب" معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وأنكر المعلم صاحب واقعة التنمر والمتهم بالسخرية وبالاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية.





أكد دياب أمام النيابة العامة أنه قال للطلاب حرفيًا: اعرب جملة بسملة طالبة سمراء، وليس سوداء كما تردّد.



