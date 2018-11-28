ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ علم نفس: الأهالي يستهينون بتأثير الألعاب الإلكترونية على أبنائهم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، إن الألعاب الإلكترونية هي عامل مساعد في ارتفاع نسب الطلاق، ولكنها ليست عاملا أساسيا، مؤكدا أن الأزواج لم يقوموا بهدم حياتهم الاسرية من أجل لعبة إلكترونية.

وأوضحت العوضي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن الألعاب الإلكترونية المتداولة والتي يدمنها المراهقون والشباب، قد تحول مسار حياة الشاب من شخصية متعلمة ناجحة إلي مجرم صاحب سلوك عدواني، مؤكدا أن الكثير من الأهالي يستهينون بتأثير الألعاب على عقول أبنائهم.

وأشارت أستاذ علم النفس، إلي أن الألعاب الإلكترونية تزيد من التأثير على عقول المراهقين، حيث تمثل اللعبة نهاية العالم وقد تدفعه لليأس بشكل كامل.
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ضحايا تصادم قطار وجرار زراعي بمزلقان تفهنا العزب بزفتى

كشف لغز مقتل طفل بمنشأة القناطر.. حداد فشل في اغتصابه فخنقه بـ قميص نوم

المتهم بقتل مقاول أكتوبر يعترف ويمثل الجريمة أمام النيابة: بعزق كرامتي وأنا صعيدي

الخطايا العشر لمجلس الخطيب في الأهلي.. وأسباب الانهيار الكبير

فيديوجراف: الإخوان يحولون شانزليزيه فرنسا إلى ميدان رابعة

نجم الأهلي: آزارو وأحمد الشيخ ضحايا باتريس كارتيرون

يونس المصري: هذه هي أسباب تراكم المديونيات على مصر للطيران

أسرار رحمة السورية شبيهة الدلوعة.. اكتشفها العندليب ومنعتها شادية من التمثيل

تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط سفاح الفتيات بالسويس

امرأة حامل فى ورم وزنه 26 كيلو.. فيديو وصور

الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي بهدف فى دورى ابطال افريقيا

تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

الحكومة تكشف الهدف من إنشاء ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو
برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب
الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ
رسالة مؤثرة من ابنة الراحل عامر منيب إلى روحه.. فيديو
شاهد.. حكاية 185 يوما قضتها السيدة العذراء والمسيح في صعيد مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟