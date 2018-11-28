أستاذ علم نفس: الأهالي يستهينون بتأثير الألعاب الإلكترونية على أبنائهم

قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، إن الألعاب الإلكترونية هي عامل مساعد في ارتفاع نسب الطلاق، ولكنها ليست عاملا أساسيا، مؤكدا أن الأزواج لم يقوموا بهدم حياتهم الاسرية من أجل لعبة إلكترونية.



وأوضحت العوضي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن الألعاب الإلكترونية المتداولة والتي يدمنها المراهقون والشباب، قد تحول مسار حياة الشاب من شخصية متعلمة ناجحة إلي مجرم صاحب سلوك عدواني، مؤكدا أن الكثير من الأهالي يستهينون بتأثير الألعاب على عقول أبنائهم.



وأشارت أستاذ علم النفس، إلي أن الألعاب الإلكترونية تزيد من التأثير على عقول المراهقين، حيث تمثل اللعبة نهاية العالم وقد تدفعه لليأس بشكل كامل.

