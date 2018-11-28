ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:14 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء أفضل محافظ للمحافظات الحدودية
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بطور سيناء، اليوم الأربعاء، ممثلين من أولاد سعيد، الحويطات، الجبالية، بجنوب سيناء، الأحيوات والعزازمة بشمال سيناء، ومندوبي القبائل الإسماعيلية، وأسوان، والشرقية، كممثلين لمجلس القبائل العربية حيث قرر مجلس القبائل العربية اختيار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء افضل محافظ للمحافظات الحدودية.

واكد ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، أن المجلس اجتمع منذ شهرين وقام بحصر أعمال جميع المحافظين للمحافظات الحدودية نتج عنه فوز واختيار اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، كأفضل محافظ نتيجة انجازاته في تحقيق التنمية في كافة ربوع المحافظة، مضيفا أنه سيتم تكريم المحافظ في العيد القومي للمحافظة في مارس 2019، بحضور مشايخ وعواقل البدو ومجلس القبائل العربية .

ووجه المحافظ الشكر لاختياره كأفضل محافظ عن المحافظات الحدودية مؤكدا أن هذا التكريم يعتبر تكليفا يدفعه لتحقيق مزيد من التنمية التي تساهم في خدمة المواطنين.
اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور
اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور
اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور
اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور
اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يوجه رسالة نارية لـ عصام الحضري ويحيله للتحقيق

بعد الانكسارأفريقيا وعربيا والخسائر محليا..هذا ما يحتاجه الأهلي للنهوض

الخولي: تجاوزات موظفي الشيخ زايد أضاعت على الدولة 7 مليارات جنيه

خاص.. السعودية توقف حكم الإعدام ضد المهندس المصري وتعيد محاكمته

احذر يا خطيب.. الأهلي للخلف دُر والدوري في خطر

الخطايا العشر لمجلس الخطيب في الأهلي.. وأسباب الانهيار الكبير

يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو

امرأة حامل فى ورم وزنه 26 كيلو.. فيديو وصور

نص رسالة محمد بن سلمان خلال توديع مصر.. فيديو

٣٠ مليون جنيه شرط انتقال نجم دفاع سموحة إلى نادى الزمالك في يناير

بالأسماء.. ضحايا تصادم قطار وجرار زراعي بمزلقان تفهنا العزب بزفتى

منافس قوى يقترب من مواجهة الاهلى بدورى أبطال إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب
الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ
رسالة مؤثرة من ابنة الراحل عامر منيب إلى روحه.. فيديو
شاهد.. حكاية 185 يوما قضتها السيدة العذراء والمسيح في صعيد مصر
يسرا تكشف أسرار فى حياة الراحل عامر منيب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟