اختيار خالد فودة كأفضل محافظ للمحافظات الحدودية.. صور

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بطور سيناء، اليوم الأربعاء، ممثلين من أولاد سعيد، الحويطات، الجبالية، بجنوب سيناء، الأحيوات والعزازمة بشمال سيناء، ومندوبي القبائل الإسماعيلية، وأسوان، والشرقية، كممثلين لمجلس القبائل العربية حيث قرر مجلس القبائل العربية اختيار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء افضل محافظ للمحافظات الحدودية.





واكد ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، أن المجلس اجتمع منذ شهرين وقام بحصر أعمال جميع المحافظين للمحافظات الحدودية نتج عنه فوز واختيار اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، كأفضل محافظ نتيجة انجازاته في تحقيق التنمية في كافة ربوع المحافظة، مضيفا أنه سيتم تكريم المحافظ في العيد القومي للمحافظة في مارس 2019، بحضور مشايخ وعواقل البدو ومجلس القبائل العربية .



