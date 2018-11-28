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شاهد: رجل ينقذ حبيبته من موت محقق في آخر لحظة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
محمد القاضي
عرضت فضائية «RT Arabic»، لحظة انقاذ شاب لحبيبته من الموت المحقق أثناء سيرهما في أحد الشوارع.

ويظهر من خلال الفيديو، أن الرجل أنقذ حبيبته من موت محقق في الثانية الأخيرة بعد أن قام بإبعادها من أمام سيارة مسرعة خارجة عن السيطرة مرت على مسافة سنتيمترات قليلة منهما واصطدمت بالجدار أثناء سيرهما في أحد الشوارع.

وأبرزت القناة أنه وفقا لمقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع للتواصل الاجتماعي. لم يعرف مكان الحادث وحالة السائق.
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