برلماني: يجب استغلال الفائض الناتج عن انخفاض البترول في دعم المواطنين

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب استغلال الفائض الناتج عن انخفاض سعر البترول في دعم المواطن، وتدعيم الرعاية الصحية له، وتعميم الحماية الاجتماعية .





وأكد "السيد"، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا الانخفاض يخفف على الدولة عبئًا كبيرًا، والتي تتحمل كثيرًا من المليارات في دعم المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه يجب النظر للمواطن الفقير والاهتمام به ودعمه حتى يحيا حياة كريمة تليق به وبدولته.





الجدير بالذكر أن النائب سميح البطيخي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لوزير البترول، المهندس طارق الملا، بخصوص الآلية المستخدمة من جانب الوزارة في شراء البترول.





وأوضح "البطيخي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر البرميل في الموازنة مقدر بـ67 دولارًا وقد وصل السعر الحالي للبرميل لـ58 دولارًا، مما يحقق فائضًا بـ32 مليار جنيه للميزانية، وهو أمر يجب أن تستغله الوزارة، مؤكدًا أن الاستغلال الأمثل لهذا الهبوط في سعر البرميل، يجنبنا بكل تأكيد زيادة المحروقات.