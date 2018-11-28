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رياضة

حكم مكسيكي يضرب عن الطعام بعد استبعاده من المباريات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد هاني
دخل حكم كرة قدم مكسيكي، يدعى اداليد ماجاندا، في إضراب عن الطعام أمس الثلاثاء، بعد أن فشل في إقناع اتحاد الكرة في المكسيك، بالاستعانة بمجهوداته مرة أخرى في دوري الدرجة الأولى في بلاده، وذلك بعدما تقدم بشكوى في وقت سابق ذكر فيها أنه استبعد من هذا العمل لأسباب عنصرية.

وقال "ماجاندا"، أمس في تصريحات صحيفة: "لا أبحث عن المال، أبحث عن العدالة، أرغب في أن يعيدوا إلى ما انتزعوه مني، اليوم بدأت إضرابا عن الطعام".

وتابع الحكم المكسيكي قائلا: "أقوم بهذا من أجل الكرامة، إذا ما حدث لي شيء فإن المسؤولية القانونية كلها ستقع على عاتق الاتحاد".

ووضع "ماجاندا"، خيمة له على أبواب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الذي يتخذ مدينة تولوكا مقرا له.
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