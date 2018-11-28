انفجار عبوة ناسفة قرب شركة أمن بريطانية في أفغانستان

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت قرب مدخل منشأة تديرها شركة (جي.4.إس) الأمنية البريطانية في أفغانستان.



وذكر المصدر أن هناك مخاوف من سقوط قتلى ومصابين.



ووقع الانفجار بعد ساعات من تصريح الرئيس أشرف غني أمام مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في جنيف أنه يعتزم السعي لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.