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فن

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
محمد نبيل
أنتهت الدورة الخامسة من ملتقي القاهرة السينمائي- احدي فاعليات ايام القاهرة لصناعة السينما- اليوم بحفل توزيع الجوائز. و قد اقيم ملتقي القاهرة السينمائي علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال ايام ٢٦، ٢٧ ، ٢٨ نوفمبر. تم اختيار ١٦ مشروع من مختلف الدول العربية، ١٠ مشاريع في مرحلة التطوير و ٦ مشاريع في مرحلة ما بعد الانتاج.

وحضر حفل توزيع الجوائز صانعي الأفلام والرعاة والمنتجين و الموزعين وشتى العاملين في مجال صناعة السينما الذين حضروا المهرجان.

تكونت لجنة التحكيم هذا العام من المنتج المصري جابي خوري-- منتج والمدير الإداري لشركة أفلام مصر العالمية وهو يعمل في مجال الإنتاج السينمائي منذ عام 1990 ، و التونيسية درة بوشوشة – وهي منتجة تشمل أعمالها أفلامًا تونسية وأجنبية روائية ووثائقية متعددة وق ترأست درة أيام قرطاج السينمائية لسنوات طويلة، والفلسطينية آن ماري جاسر- مؤلفة ومنتجة ومخرجة تمتد مسيرتها لأكثر من 16 عامًا صنعت فيها أفلامًا حصلت على عروضها الأولى في مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا ولوكارنو.

بعد الاجتماع مع مخرجي ومنتجي المشاريع منحت لجنة التحكيم الجوائز التالية:

في مرحلة التطوير:
١- باديا بالم هيلز ٢٠٠٠٠ دولار (مناصفة) : في مرحلة الانتاج: سبراي - مصر - اخراج شريف البنداري وفي مرحلة ما بعد الانتاج: رجل الخشب - العراق - اخراج قتيبة الجنابي
٢- شبكة راديو و تليفزيون العرب (ART) ١٠٠٠٠ دولار: إنشالله ولد- الأردن - اخراج أمجد الرشيد
٣- نيوسينشري ١٠٠٠٠ دولار: نحن في الداخل - لبنان - اخراج فرح قاسم
٤- أرابيا بيكتشرز ١٠٠٠٠ دولار: قص الرأس - تونس - اخراج لطفي عاشور
٥- السينما العراقية ٥٠٠٠ دولار: علي طول الليل - الجزائر - اخراج لطيفة سعيد
٦- فرونت رو/ شركة السينما الكويتية الوطنية ١٠٠٠٠ دولار: ذات مرة في طرابلس - ليبيا - اخراج عبدالله الغالي
٧- دعوة مركز السينما العربية لحضور ورشة روتردام : نافورة الباخشي سراي – مصر – اخراج محمد طاهر

في مرحلة ما بعد الانتاج:
٨- أو إس إن ٥٠٠٠٠ دولار: قبل ما يفوت الفوت - تونس - اخراج مجدي الاخضر
٩- إرجو-ميديا فينتشرز ١٥٠٠٠ دولار: بيت من زجاج - سوريا - اخراج زينة القهوجي
١٠- أروما لخدمات ما بعد الانتاج و تصحيح الالوان: My Mohamed is Different- اخراج ايناس مرزوق
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة
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