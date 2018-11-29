موازنة البرلمان: الدولة تدعم المواد البترولية بـ121 مليار جنيه.. انخفاض السعر يخفف العبء

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تدعم المواد البترولية بما يقرب من 121 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدعم في العام الماضي كان 115 مليار جنيه.





وأضاف "الفقي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سعر البرميل في الموازنة العامة مقدر بـ67 دولارًا، وبالتالي وصوله لـ58 دولارًا وتحقيقه فائضًا بـ32 مليار جنيه للميزانية، يخفف من العبء الثقيل الذي يوجد على كاهل الدولة.





وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان مع استقرار هذا السعر، سيكون هناك عدة أمور سيتم إتخاذها من إنفاق المال في مشروعات أخري ودعم بعض الخدمات الاجتماعية للشعب من زيادة في السلع التموينية والعلاج علي نفقات الدولة وغير ذلك من هذه الأمور.





الجدير بالذكر أن النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لوزير البترول، المهندس طارق الملا، بخصوص الآلية المستخدمة من جانب الوزارة في شراء البترول.





وأوضح "البطيخي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر البرميل في الموازنة مقدر بـ 67 دولارًا وقد وصل السعر الحالي للبرميل لـ58 دولارًا، مما يحقق فائض 32 مليار جنيه للميزانية، وهو أمر يجب أن تستغله الوزارة، مؤكدًا أن الاستغلال الأمثل لهذا الهبوط في سعر البرميل، يجنبنا بكل تأكيد زيادة المحروقات.