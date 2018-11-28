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حوادث

السجن 3 سنوات لنائب محافظ الشرقية في حكم الإخوان

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:11 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن 3 سنوات على نائب محافظ الشرقية في حكم الإخوان، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية تحرض على ارتكاب أعمال الشغب والعنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، تحت إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، ألقت القبض على المهندس محمد عزت بدوي نائب محافظ الشرقية في حكم الإخوان، لاتهامه في القضية رقم 9575 لسنة 2013، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات للتحريض علي ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد مؤسسات الدولة.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدر حكمها المتقدم.
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