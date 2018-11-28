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ديني

الأطرش: لم أجز أكل لحوم القطط والكلاب وأعلنت كل ما قاله الشرع فقط

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
نفى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالازهر الشريف ما أذيع على احدى الفضائيات أنه أجاز أكل لحم القطط والكلاب ، قائلا "إني قلت رأي الشرع فيما يخص هذه النقطة تحديدا ولم أجز أكلها كما يردد البعض أو أطلق فتوى مباشرة في هذا الأمر ، وإذا أردتم التحقق فالحلقة مسجلة على شبكة الانترنت.

وأضاف في تصريح خاص لــ " صدى البلد " إن ما قلته نصا هو أن الإسلام دين الرحمة فدخلت النار إمرأة في هرة سجنتها ، وغفر الله لبغي في بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا كان يلهث من العطش وقال صلى الله عليه وسلم "في كل كبد رطبه أجر " وحرم رسول الله كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

والإمام مالك قال في بعض آرائه أن ما استطابته نفسك فكل " بدليل ان خالد بن الوليد أكل ضبا أمام رسول الله ولم ينهاه عن ذلك ولم يأكل منه رسول الله حيث قال : " انه ليس بأرض قومي أجدني أعافه " ، وعند مذهب مالك لا يعاب أكل القطط والكلاب وهذه العبارة في الكتب الدراسية التى درسناها بالأزهر.

وتابع: الأطرش ان الإمام مالك تمسك بقول الله تعالى : " قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .." بالإضافة الى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم والاصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم.

ومن ناحية تصدير القطط والكلاب قال انه أمر متعلق بقوانين الدولة.

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