بني سويف ينهي استعداداته لمواجهة الفيوم لتأكيد الصدارة ..صور

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي، استعداداته النهائية لمواجهة الفيوم بمنافسات دورى القسم الثانى، والمقرر إقامتها بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة الحادية عشرة.





وخلال التدريب حرص محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، على تأكيد أهمية المباراة بالنسبة للفريق واللاعبين ولمسيرة النادى بمنافسات دورى القسم الثانى نحو الصعود للممتاز.





وظهر جميع لاعبي الفريق بصورة متميزة؛ وذلك للمنافسة على دخول قائمة المباراة، ووضح جدية جميع لاعبي الفريق خلال المشاركة فى التقسيمة الفنية بجانب التدريب على بعض التكتيكات.



