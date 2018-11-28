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مدرب بتروجيت: أتمنى يعود الأهلى قويا بعد مواجهتنا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:12 م
حمادة أنور مدير
حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجيت
حسام الحارتي
علق حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجيت ، على أزمات الهبوط التي يتعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية ، قائلا " النادي الأهلي نادي كبير ، ومش في الوضع الطبيعي بتاعه بس هيرجع من جديد".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان النادي الأهلي سيعود من جديد إلى حصد البطولات وإسعاد جماهيره مرة أخري ، مداعبا " اتمنى يعود قويا بعد مواجهتنا ".

وعن اعتراضه على إدارة الحكام في لقاءات بتروجيت ، أوضح مدير الكرة بنادي بتروجيت ، ان طرد " بيكلي " أمام سموحة كان غريبا للغاية ، بالإضافة إلى حرمانه من اللعب أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما السبت المقبل ، مطالبا بتوفير طاقم تحكيمي علي أعلي مستوي لادارة هذا اللقاء ، خصوصا في ظل الظروف التي يتعرض لها الفريقان.

وأردف " وضعنا في جدول الدوري صعب ولا يتحمل أخطاء تحكيمية "، موضحا ان اللقاء بين الفريقين سيكون حساسا للغاية.

وأكد أنه تقدم بطلب إلى رئيس لجنة الحكام لرفع الحظر عن لاعب الفريق " بيكلي " ولكن وُوجه بالرفض".
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