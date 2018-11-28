مدرب بتروجيت: أتمنى يعود الأهلى قويا بعد مواجهتنا



وأكد أنه تقدم بطلب إلى رئيس لجنة الحكام لرفع الحظر عن لاعب الفريق " بيكلي " ولكن وُوجه بالرفض".



علق حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجيت ، على أزمات الهبوط التي يتعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية ، قائلا " النادي الأهلي نادي كبير ، ومش في الوضع الطبيعي بتاعه بس هيرجع من جديد".وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان النادي الأهلي سيعود من جديد إلى حصد البطولات وإسعاد جماهيره مرة أخري ، مداعبا " اتمنى يعود قويا بعد مواجهتنا ".وعن اعتراضه على إدارة الحكام في لقاءات بتروجيت ، أوضح مدير الكرة بنادي بتروجيت ، ان طرد " بيكلي " أمام سموحة كان غريبا للغاية ، بالإضافة إلى حرمانه من اللعب أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما السبت المقبل ، مطالبا بتوفير طاقم تحكيمي علي أعلي مستوي لادارة هذا اللقاء ، خصوصا في ظل الظروف التي يتعرض لها الفريقان.وأردف " وضعنا في جدول الدوري صعب ولا يتحمل أخطاء تحكيمية "، موضحا ان اللقاء بين الفريقين سيكون حساسا للغاية.