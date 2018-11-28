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ربيع ياسين: الأهلي كبير وهيرجع من تاني وقادر على مواجهة الأزمات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:20 م
ربيع ياسين ، نجم
ربيع ياسين ، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق
حسام الحارتي
علق ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، علي الوضع الحرج الذي يتعرض له النادي الاهلي خلال الفترة الحالية : قائلا " الأهلي كبير وهيرجع من تاني ".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن النادي الأهلي يمتلك إمكانيات مادية وبشرية تساعده على مواجهة الأزمات المتواجدة .

وأردف " الأهلي يتبقى له عدة مؤجلات سيفوز بها ويعود لوضعه الطبيعي " .

وأوضح ان الامور داخل القلعة الحمراء ستكون أفضل في يناير المقبل بعد استقدام صفقات جديدة ، بالاضافة الى قيادة فنية على أعلى مستوى".
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