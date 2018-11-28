ربيع ياسين: الأهلي كبير وهيرجع من تاني وقادر على مواجهة الأزمات

علق ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، علي الوضع الحرج الذي يتعرض له النادي الاهلي خلال الفترة الحالية : قائلا " الأهلي كبير وهيرجع من تاني ".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن النادي الأهلي يمتلك إمكانيات مادية وبشرية تساعده على مواجهة الأزمات المتواجدة .



وأردف " الأهلي يتبقى له عدة مؤجلات سيفوز بها ويعود لوضعه الطبيعي " .



وأوضح ان الامور داخل القلعة الحمراء ستكون أفضل في يناير المقبل بعد استقدام صفقات جديدة ، بالاضافة الى قيادة فنية على أعلى مستوى".

