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رياضة

نجم الترجي يكشف حقيقة الانتقال إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
محمد سمير
كشف الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الترجي التونسي، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي المصري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال "كوم" في تصريحات تليفزيونية: "لم أتلق أي عروض سواء من الأهلي أو أي أندية أخرى، حالياً أركز مع فريقي على المباريات المؤجلة لنا في الدوري التونسي، وأنتظر المشاركة في مونديال الأندية". 

وأضاف: "مازلت على قوة الترجي وعقدي الجاري يتبقى له موسم ونصف".

وعن موقفه لو تلقى عرضًا من الأهلي، قال "أرحب بخوض أي تجربة جديدة سوى في الأهلي أو في أوروبا، شرطي الوحيد أن ألعب في فريق ينافس على الألقاب، ولديه شعبية كبيرة مثل الترجي".
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