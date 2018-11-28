قنديل: باب الوفد سيظل مفتوحا للجميع لحل الخلافات وإنهاء الأزمة

أكد الدكتور خالد قنديل عضو الهيئة العليا المنتخبة لحزب الوفد، أن ما يمر به الوفد في الفترة الحالية مجرد خلاف في الرأى ، وليس كما يسعى البعض لتصدير صورة غير حقيقة للرأي العام بأن هناك انشقاقات بين قياداته، مؤكدا أن أبناء «سعد والنحاس» على قلب رجل واحد.



وقال قنديل فى بيان صحفى اليوم، إنه لا يمكن لأبناء «بيت الأمة» أن يختلفوا حول قيم ومبادئ الحزب العريق، التي تمسكوا بها عبر تاريخه الطويل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية التي يمر بها الحزب، تقتضي التكاتف والتلاحم بين جميع الوفديين، مؤكدا أن رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، بدأ في توحيد الصفوف.



ودعا الطيور التي غردت خارج السرب للعودة لكنف حزبها من جديد، وتوطيد أواصر العمل المشترك، من أجل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمضي قدما في إحراز مزيد من التقدم لواحد من أعرق الأحزاب المصرية.



وأضاف "قنديل" أن هذا الإرتباط التاريخي بين الحزب وأبنائه، لا يمكن أن تمحوه الأحدث العابرة أو الأزمات الطارئة، والتي تتلاشى من خلال التحاور والتفاهم، وتوحيد الجهود المخلصة الرامية إلى الوصول إلى حل يحقق المصلحة العليا لحزبنا العريق.



وأكد "قنديل" أن باب الوفد سيظل مفتوحا لجميع الوفديين لحل الخلافات والوصول إلى حلول مجدية داخل أسوار الحزب، معربًا عن ثقته الكبيرة في حدوث انفراجة حقيقية للأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا للجهود المخلصة التى يبذلها رموز الوفد لرأب الصدع.