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أخبار العالم

مجلس الوزراء الأردني يوافق على ميزانية بقيمة 13 مليار دولار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:30 م
مجلس الوزراء الأردني
مجلس الوزراء الأردني
رويترز
أعلن مسؤولون أردنيون أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار لعام 2019 في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو المتباطئ، والذي تضرر من الصراع في المنطقة.

وأضافوا أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.
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