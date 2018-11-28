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دياب اللوح: الدول العربية تقف بجانب الشعب الفلسطيني.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتفالية التي أقامتها الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحمل معاني كثيرة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد "اللوح"، خلال تقرير عرضته فضائية "تن"، أن الدول العربية الشقيقة ودول العالم أجمع تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية، إن الصمود الأسطوري من قِبل الشعب الفلسطيني فرض على العالم وعلى الأمم المتحدة أن تعترف بدولة فلسطين، وأن تقام هذه الدولة وعاصمتها القدس.
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