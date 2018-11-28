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أخبار العالم

السفارة الألمانية بالقاهرة تتضامن مع حملة ضد التحرش الجنسى.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
منار نور
أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة تضامنها مع حملة "نحارب التحرش الجنسى" من خلال نشر مقطع فيديو للفنانة منة شلبى وأدهم سليمان ، يدعوان فيه البنات عن عدم السكوت على أى تحرش تتعرض له .

ونشرت السفارة مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخص عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر "قائله : "السفارة الألمانية أيضًا تقف معها وليس ضدها! تساهم الحكومة الألمانية 🇩🇪 بفخر في هذه الحملة الهامة ..ساعدنا نحارب التحرش الجنسي، شارك الفيديو!

وكانت أطلقت السفارة الفرنسية الحملة القومية لمكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتنسيق مع شركة "بسيطة" وهي شركة ناشئة فرنسية-مصرية.
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